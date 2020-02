El pasado buen fin, me pude hacer de un accesorio que para mí es muy práctico, un reloj. Ya sé que muchos ven su teléfono para saber la hora, pero en mi caso eso no es práctico. Recuerden que soy un geek de vieja escuela. Así que aprovechando los descuentos que me dieron me hice de un reloj de la marca Fossil. Estoy hablando del Smartwatch Híbrido Fossil Q Activist.

Al inicio no sabía que se trataba de un reloj con funciones inteligentes, yo iba tras uno mecánico. A mí me encantó tanto el diseño como el color elegante y discreto. Cuál fue mi sorpresa al enterarme que era un reloj híbrido. Pero bueno los dejo con el vídeo esperando sea de utilidad y de su agrado.

