Gorillaz visita la ciudad de Los Santos en GTA V en su nuevo video musical

Gorillaz ha sorprendido con su nuevo video musical para su nuevo sencillo de nombre The Valley of the Pagans (El Valle de los Paganos), pues nos muestra como la banda virtual visita la majestuosa ciudad de Los Santos, por supuesto dentro del universo de GTA. Dentro del video podemos ver a 2-D, Murdoc, Russel y Noodle, circulando por las enormes calles de la urbe de GTA 5 y mostrando el famoso letrero de VINEWOOD, a continuación te dejamos el video y esperamos tus comentarios sobre este fabuloso crossover.