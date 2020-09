Se confirma el lanzamiento de Among Us 2

Among Us 2 se encuentra ya puesto en la mesa para su próximo desarrollo, el juego de moda en Twitch tendrá una nueva versión.

De acuerdo con InnerSloth LLC, desarrollador del juego, prepara el desarrollo de una versión 2.0 para PC y móviles, tanto para Android como para iOS.

A través de un comunicado la empresa confirmo que se alista para el desarrollo de una nueva versión del juego el cual saldrá bajo la modalidad free-to-play, aunque esto solo será en móviles.

La compañía ha manifestado que el motivo principal por el cual han decidido darle continuidad al juego con una nueva versión, es porque el reciente aumento de popularidad del juego y la saturación que han sufrido los servidores por la gran demanda de este.

InnerSloth LLC ha mencionado que el juego no fue diseñado para aguantar la demanda que tiene ahora entre los consumidores gamers y que además los ha puesto en entredicho planeando la nueva versión porque no quieren arruinar la experiencia de juego que consideran muy frágil y que al menor cambio se pierda el interés de los gamers.

La compañía informa que integraran de forma completa el juego original, incluyendo la tripulación y los impostores, pero también indican que para poder alinear a 3 impostores es importante considerar el aumento de 12 a 15 tripulantes.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento, pero han confirmado que el juego seguirá siendo de pago para PC a través de Steam, actualizaciones gratuitas de mapas, nuevos modos y lo que esta de moda, colocar una tienda que le permita al jugador adquirir elementos cosméticos a los personajes.

Es importante saber que, Among Us, fue presentado en el 2018 y apenas hasta este año el juego se hizo conocido y como lo confirman la compañía desarrolladora no pensaron que pudiera tener el éxito que tiene actualmente.

Fuente: InnerStolh LLC