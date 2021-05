Se filtran imágenes de la versión para Netflix de He-Man, Master of the Universe Revelation

A través de diversos medios y grupos de fans de la serie animada de He-Man, se han divulgado varias imágenes de la versión que Netflix ya prepara y que debutara con el titulo de The Master of the Universe Revelation.

El portal Entertainment Weekly ha revelado imágenes de la nueva serie animada Master of the Universe Revelation.

Si eres fan de He-Man y los Amos del Universo a continuación te dejamos la galería con las nuevas imágenes que Entertainment Weekly ha publicado.

Se espera que la serie llegue a Netflix el 23 de julio.

Vía | Entertainment Weekly