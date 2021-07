COD Mobile: Muchas novedades en la nueva temporada (y más por llegar)

Call of Duty Mobile se encuentra inmerso en su quinta temporada, “En Aguas Profundas”, desde hace un par de semanas. El título viene por la batalla naval que transcurre en la línea argumental del juego en estos momentos, donde la UAC se ve atacada por su enemigo en el mar, mientras continúa con sus misiones con el objetivo de acabar con los Cinco Caballeros.

Lo cierto es que esta temporada está siendo una de las más completas a nivel de novedades desde que el juego fuese lanzado a finales de 2019. En esta ocasión, tenemos hasta tres mapas nuevos. Por un lado, estarían “Suldal Harbor” y “Docks”, mapas más pequeños, especialmente el segundo -pensado para el modo “Tiroteo”-, mientras que el primero da opciones de 5 contra 5 y 10 contra 10. “Aniyah Incursion” es, en cambio, uno de los mapas más grandes y completos que hemos tenido hasta ahora, que incluye un palacio con dos niveles y bastante zona exterior; también sirve para introducir el modo de “Misión Terrestre”, que funciona como el modo “Dominio”, solo que en 10 contra 10 y con cinco áreas a conquistar. Lo cierto es que esta nueva modalidad es muy ágil y entretenida.

También ha estado a nuestra disposición otro nuevo modo, que combinaba “Cranked”, con límite de tiempo para acabar con enemigos, y “Baja Confirmada”, por lo que se convertía en un estrés importante. Por otra parte, vuelven los clásicos de cada temporada, como “El ataque de los no muertos”, en versión 20 jugadores, “Hardcore Hold” o “Shoot the Ship 24/7”, entre otros. El evento especial es “Mar de Acero”, en el que deberemos elegir bando, entre los equipos Azul o Rojo, y completar misiones para conseguir interesantes premios.

Respecto de las armas, varias novedades. Empezamos por el final: una nueva arma secundaria en forma de escopeta recortada a la que han llamado “Shorty” y que podremos conseguir a través de uno de los eventos de temporada. Las otras dos novedades se podrán adquirir gratuitamente a través del Pase de Temporada, y son la CR-56 AMAX, un rifle de asalto bastante equilibrado, y la “Unidad Canina”, un perro que rastrea enemigos y los ataca durante un tiempo limitado. Por supuesto, no faltarán personajes, como Foreshadow o Rorke, y nuevos skins, tanto para armas como para personajes. Donde no parecen haber nuevos modos es en Battle Royale; de momento, claro.

Definitivamente, no es extraño el enorme tamaño de la comunidad de COD Mobile, especialmente con este afán de actualizarse constantemente y traer nuevo contenido al juego que no te permita aburrirte. Al principio, cuando ves a tantos famosos gritando a los cuatro vientos que están a tope con esta saga, gente como Kim Kardashian, Eminem o Mila Kunis, por poner algunos ejemplos, puedes pensar que es una moda pasajera, pero lo cierto es que cada vez son más los que dedican parte de sus ocio a este “shooter”. Otros personajes ilustres prefieren otros títulos que son competencia, como ocurre con Benjamin Spragg, jugador de póker, o el actor Daniel Craig, con Counter-Strike y Halo, respectivamente. Pero el grueso de las celebridades se decanta por COD, ya sea en su versión para móvil o para consola.Y no es que otros títulos, sobre todo Fortnite, que representa competencia directa, no tengan sus propias actualizaciones, especialmente en lo que a personajes se refiere. Pero Call of Duty tiene tras de sí una franquicia largamente conocida, una buena infraestructura y, además, se ha volcado notablemente en esta versión para dispositivos móviles, de la que se espera que aporte sustanciales novedades en breve. Principalmente, y gracias al lanzamiento de la beta de julio, vendrán cambios en “Battle Royale”, con modificaciones en el mapa y nuevas funcionalidades, y también más opciones de personalización en el sistema. Pero, tal vez lo más esperado, y que podría llegar en breve según algunas pistas de cara a la próxima temporada, es la vuelta de los Zombies, un clásico de la franquicia, que en la versión para móvil apenas pudimos disfrutar, pero cuya versión perfeccionada va a estar, sin duda, a la altura de las otras opciones actuales del juego.