Facebook Gaming permitirá a sus creadores poner música con derechos de autor en sus streams

Hace unos días Facebook confirmo que ahora los streamers de su plataforma Gaming podrán poner música con derechos de autor en sus transmisiones.

A través de un comunicado oficial, Facebook Gaming ha anunciado que sus creadores o partners podrán poner música con derechos de autor durante sus transmisiones.

El comunicado informa, que la música que se reproduce durante la transmisión de un juego debe ser un elemento de fondo y no el foco principal de la transmisión, es decir que la voz de creador y el audio del juego se deben de escuchar en primer plano. Facebook aclara que esto también se aplicara a los clips hechos a partir de una transmisión en vivo, pero no se extiende al contenido VOD editado y cargado por separado.

De acuerdo con una publicación de The Verge, las licencias que Facebook ha negociado no incluyen todas las pistas de un álbum o discografía, tampoco dejan en claro que pistas están restringidas, lo que puede ocasionar que los creadores puedan ser sancionados, aunque cuando esto pase, Facebook le enviara, a través de una ventana emergente, una advertencia al streamer que la canción que reproduce no cuenta con los permisos para ser transmitidas en la plataforma.

A pesar de estos inconvenientes, sin duda estos cambios beneficiaran a los partners de Facebook Gaming que se encontraban en “desventaja” frente a otros creadores de plataformas como Twitch donde esta función ya existe.

Fuente: Facebook Gaming