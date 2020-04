Microsoft lanza Skype Meet Now, el servicio de videollamadas web

Microsoft ha lanzado una nueva función de su servicio Skype y nos referimos a Skype Meet Now el cual no se requiere ningún tipo de registro o cuenta para su uso.

Ante el auge de los servicios de videollamada por la población que se encuentra en cuarentena ocacionado por la pandemia COVID-19, servicios como Zoom han cobrado mucha relevancia.

Evidentemente Microsoft ya cuenta con herramientas en el mercado muy conocidas como Skype, el problema de la propuesta de Redmond, es el limite de usuarios que pueden interactuar en una sola videollamada, situación que lo pone en desventaja junto a Zoom.

Skype Meet Now, la propuesta

Aprovechando la experiencia con Skype, Microsoft ha presentado un nuevo servicio, Skype Meet Now, el cual busca competir de forma directa con Zoom y los demas servicios.

Skype Meet Now

Esta nueva plataforma permite a cualquier usuario sin necesidad de registro o cuenta, crear una sala de videollamada para hasta 50 participantes.

Solo tienes que acceder al sitio, crear la sala y en automatico se genera un enlace para poder acceder a la sesión, este enlace es el que se comparte con los participantes para que puedan tener acceso a la sala.

Sala de videollamadas

Al no requerir una cuenta o registro, la plataforma no almacena ninguna información sensible, brindando confianza en la comunidad y atacando el punto débil del máximo competidor, claro hablamos de Zoom que ha sido señalado abiertamente por compartir información a terceros sin consentimiento del usuario.

Por supuesto en SoyGeek.News como ya es costumbre te dejamos el enlace del sitio para que empieces a probarlo y nos compartas tus conclusiones en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Enlace – Skype Meet Now

Fuente: Skype