Rubius, el “youtuber” español se muda a Andorra

El creador de contenido español ha anunciado que se mudara al país de Andorra, tomando el camino que otros “youtubers” españoles han seguido por los beneficios fiscales de este país.

A través de su canal de Twitch, Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido en el mundo gamer como “El Rubius”, ha anunciado que se mudara a Andorra, el principal motivo es, que muchos de sus amigos viven ahí.

De acuerdo con SocialBlade, Rubius cuenta con mas de 40 millones de usuarios solo en YouTube, alcanzando un ingreso anual de 2,5 millones de euros al año.

Por supuesto las reacciones no se han hecho esperar y parte de la comunidad en Twitch ha revelado que tal vez el motivo principal de la mudanza de El Rubius, es la situación financiera y fiscal de España en respecto a la de Andorra, en donde el I.V.A. es el costo mas bajo de toda Europa, mientras que en España representa el 21%.

Ante los cuestionamientos, El Rubius ha dicho:

“Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa.“

De acuerdo a la legislación de España las retenciones de impuesto son del 47% a partir de los 300,000 euros, cifra que el “youtuber” alcanza sin ningún problema y que lo ha motivado a salir de su país y mudarse a Andorra donde los impuestos son mas bajos.

El Rubius se une a Willyrex, Vegetta 777, The Grefg y Lolito, quienes también han preferido salir de España y buscar los beneficios fiscales que el Principado de Andorra permite.

